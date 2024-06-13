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تسكين مؤهل هندسة العمارة في برنامج البكالوريوس في جامعة البترا

منذ ساعة واحدة
تسكين مؤهل هندسة العمارة في برنامج البكالوريوس في جامعة البترا

وطنا اليوم:قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، تسكين مؤهل “هندسة العمارة” لبرنامج البكالوريوس في جامعة البترا في المستوى السابع في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.
ويركز الإطار الوطني للمؤهلات على المهارات والمعرفة والكفايات لضمان جودة نتاجات التعليم، وتوفير تعليم متميز ذي مخرجات نوعية، ضمن عشرة مستويات، تبدأ بالتعليم ما قبل المدرسي، وتنتهي بالدكتوراة.
ويهدف تسكين المؤهلات في الإطار الوطني إلى تقليص الفجوة بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية من جهة، وحاجات سوق العمل من مهارات ومعارف وكفايات من جهة أخرى.


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