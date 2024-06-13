بنك الإسكان الراعي الذهبي لمنتدى التمويل الأخضر 2024

وطنا اليوم:قدم بنك الإسكان رعايته الذهبية لمنتدى “التمويل الأخضر لعام 2024 –2024 GREEFIN Forum”، الذي أقيمت فعالياته مؤخراً بعنوان: “التمويل الأخضر: ضرورة استراتيجية لمستقبل البنوك”، وبتنظيم من جمعية البنوك برعاية محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، وذلك تماشياً مع جهود البنك المركزي في الحد من تأثيرات التغير المناخي على الاقتصاد والمجتمع.

وجاءت هذه الرعاية في إطار التزام بنك الإسكان المستمر بدعم الفعاليات الاقتصادية والمصرفية الهامة، وحرصاً منه على المشاركة النشطة في الأحداث التي تعزز التمويل المستدام، كجزء من مساهمته في بناء نظام مالي مرن ومستدام يعود بالنفع على الاقتصاد والبيئة، إلى جانب الحرص على مساندة البنك المركزي في توجهاته، بما فيها تلك الرامية لمواجهة آثار تغير المناخ على الاقتصاد المحلي والانتقال نحو اقتصاد أخضر.

ويشار إلى أن منتدى التمويل الأخضر يعد حدثاً سنوياً هاماً يجمع رواد القطاع المصرفي وصناع القرار وقطاعات أخرى لمناقشة التطورات في مجال التمويل الأخضر واستكشاف فرص التعاون المتاحة، قد اشتمل في هذه النسخة التي تعد الثانية منه، على العديد من الجلسات الحوارية التي تطرقت لعدة مواضيع بما فيها: أهمية التمويل الأخضر، وتوجهات التمويل المستدام، وكيفية إدماجه في العمليات المصرفية، وممارسات إدارة التمويل الأخضر.