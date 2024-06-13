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اتفاقية تعاون بين عمان الأهلية وممثلي شركة Kotler Impact

منذ ساعة واحدة
اتفاقية تعاون بين عمان الأهلية وممثلي شركة Kotler Impact

وطنا اليوم:وقعت جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان ومؤسسة
(e-Amira – شركة Kotler Impact )
ممثلة بالسيد عبد الرحمن زيدان، مذكرة تعاون مشترك تهدف لتعزيز التعليم والتدريب في مجال التسويق الإلكتروني.
وحضر حفل التوقيع عميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور فايز حداد، ورئيس قسم التسويق الإلكتروني والتواصل الرقمي الدكتور مالك السعود.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تدريس كتاب “أساسيات التسويق الحديث” النسخة الأردنية للمؤلف فيلب كوتلر، والذي يشمل على دراسات حالة لشركات أردنية مرموقة.
كما تشمل الاتفاقية توفير تدريب عملي لطلبة قسم التسويق الإلكتروني، بالإضافة إلى عقد ندوات ومحاضرات عملية تناقش آخر مستجدات التسويق الإلكتروني.
وأكد الطرفان أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، بما يسهم في رفع مستوى التعليم والتدريب في مجال التسويق الإلكتروني، وتجهيز الطلبة بمهارات عملية تواكب التطورات السريعة في هذا المجال.


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