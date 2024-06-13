وفد من السفارة الماليزية يزور عمان الأهلية

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، وفداً من السفارة الماليزية ممثلاً بالرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط / شمال أفريقيا الاستاذ سيد محسن الكاف، يرافقه المدير التنفيذي للسفارة الماليزية في الأردن الأستاذ الدكتور رضوان بن راشد، والسيدة نور أزلينا عبد رحاب الدين ، مدير تنفيذي إقليمي / الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين.

وبحضور نائب رئيس جامعة عمان الأهلية لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود، والسيدة ريم عابد رئيسة قسم السمعة والتواصل.

وتم خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي والتبادل الأكاديمي بين الجامعات الماليزية وجامعة عمان الأهلية.

وأكد الطرفان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية من خلال برامج التبادل الطلابي والبحثي، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة التي تسهم في تعزيز المعرفة والتفاهم بين الثقافات.

وأعرب الأستاذ الدكتور ساري حمدان عن ترحيبه بالتعاون مع السفارة الماليزية والجامعات الماليزية، مؤكداً على التزام جامعة عمان الأهلية بتعزيز الشراكات الدولية التي تسهم في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي.

وأشار حمدان إلى زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع الماضي ، وحصول جامعة عمان الأهلية على المرتبة (808) عالميا للفئة (801/ 850) وتصدُّرها للجامعات الخاصة الأردنية وحصولها على المرتبة الثالثة على الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة وفق تصنيف QS العالمي 2025.

من جانبه، أشاد السيد الكاف بجهود جامعة عمان الأهلية في تطوير التعليم العالي، وأبدى استعداد السفارة الماليزية لدعم المبادرات المشتركة التي تعود بالنفع على الطرفين.

وفي نهاية اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية.