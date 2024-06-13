المواصفات تبدأ تطبيق خطتها الرقابية لعيد الأضحى

وطنا اليوم:أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس بدء تطبيق خطّتها الرّقابيّة والتّفتيشيّة المخصصة لعيد الأضحى المبارك، حيث سيتمّ تكثيف الجولات التي تستهدف مختلف القطاعات وتشارك بها مديريّات المؤسسة وتشمل جميع مناطق المملكة.

وقالت المؤسسة إنّ هذه الخطّة تستهدف الرقابة على المنتجات التي يزداد الطّلب عليها خلال فترة ما قبل حلول العيد وخلال عطلة العيد، ومنها موازين المحالّ التّجاريّة المخصصة لبيع اللحوم والخضروات والحلويّات، والعبوات المعبأة مسبقاً مثل عبوات الحلويات وغيرها، إلى جانب منتجات أخرى كأواني الطّهو والأجهزة الكهربائيّة، ومستحضرات التّجميل، والألبسة، وألعاب الأطفال وغيرها.

وأكّدت المؤسسة استمرار جولاتها التفتيشية خلال عطلة العيد على محال المجوهرات والصّاغة، ومحطّات وصهاريج المحروقات ووكالات توزيع الغاز، كما سيتابع موظفو المؤسسة في المراكز الجمركية عملهم ؛ حرصاً على انسيابيّة مرور السّلع والمنتجات إلى المملكة.

وشدّدت المؤسسة على أنّ فرقها المختصّة بالرّقابة على الموازين ستنظّم جولات على موازين الأضاحي للتحقق من دقّتها، داعية الرّاغبين بمعايرة موازينهم إلى التّواصل مع المؤسسة على هاتف (065301225) لإجراء المعايرة، لتفادي أيّ مخالفات نتيجة عدم صحّة قراءة تلك الموازين.

وأكّدت المؤسسة استمرار العمل على تلقّي الشّكاوى طيلة فترة عطلة العيد، ودعت المؤسسة المواطنين إلى عدم التّردد في الإبلاغ عن أي مخالفات في الموازين أو المنتجات الخاضعة لرقابة المؤسسة عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحّد (065301243) أو صفحة المؤسسة على فيسبوك (@jsmo.gov.jo) أو الدخول إلى أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني للمؤسسة عبر الرابط: https://eservice.jsmo.gov.jo/COMPLAINTS