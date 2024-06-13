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بمبدأ العين بالعين.. مدفيديف يدعو لتحويل حياة الغرب لكابوس

منذ 3 ثواني
بمبدأ العين بالعين.. مدفيديف يدعو لتحويل حياة الغرب لكابوس

وطنا اليوم:دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى الرد على العقوبات الغربية بمبدأ “العين بالعين”، وتحويل حياة الغرب إلى “كابوس كامل”.
جاء ذلك في منشور لدميتري مدفيديف نشر على قناته الرسمية على منصة “تلغرام”، حيث أشار إلى أن روسيا تعلمت بالفعل كيف تعيش وتتطور في ظل العقوبات الغربية، التي “تقاس بعشرات الآلاف الآن”.
ودعا إلى الرد على العقوبات بشكل عاجل معتبرا أن هذا الأمر ضروري، لأن الولايات المتحدة وتوابعها “أعلنوا حربا بلا هوادة على روسيا، ولا توجد قواعد تتعلق بالعدو! فليتلقوا منا بالكامل للضرر الذي ألحقوه بروسيا، وبأقصى درجة من الإيلام”.
ودعا مدفيديف إلى إلحاق “أكبر قدر ممكن من الضرر بتلك الدول التي فرضت هذه القيود على بلدنا وعلى جميع مواطنينا. بشل عمل شركاتهم ووكالاتهم الحكومية، والعثور على مشكلات في أهم تقنياتهم وضربهم بلا رحمة، وتدمير خدماتهم في مجالات الطاقة والصناعة والنقل والخدمات المصرفية والاجتماعية”، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم الإخباري.
وأكد مدفيديف على أن هذا سيضر “بالاقتصادات الغربية ومؤسساتها وحكامها، ويضر برفاهية مواطنيها، وثقتهم في المستقبل”.
واختتم منشوره بالقول: “دعونا نحول حياتهم إلى كابوس مجنون تماما”، واستشهد بمبدأ العهد القديم: “العين بالعين”.
يأتي هذا فيما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أكثر من 300 فرد وكيان يساعدون روسيا في مواصلة المجهود الحربي بأوكرانيا.


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