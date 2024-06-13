دعوة المزارعين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

وطنا اليوم:دعا أمين عام سلطة وادي الأردن، هشام الحيصة، الخميس، المواطنين والمزارعين، إلى “ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة في ظل الارتفاع الملحوظ على درجات الحرارة وأثرها على المزروعات وخاصة غور الأردن”.

وتأتي الدعوة “انسجاماً مع خطة الطوارئ المعدة من قبل سلطة وادي الأردن لمواجهة الظروف الجوية الطارئة في ظل ارتفاع درجات الحرارة”، بحسب بيان للسلطة.

طالب الحيصة، بـ “اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على المزروعات وضرورة ري مزروعاتهم خلال ساعات الصباح الباكر للحد من تبخر المياه والمحافظة على خصوبة الأراضي الزراعية”.

وحذر، المواطنين القاطنين بمحاذاة المواقع والمسطحات المائية والسدود وقناة الملك عبد الله، من “ضرورة عدم الاقتراب أو السباحة في هذه المواقع غير المخصصة للتنزه أو السباحة (نتيجة) خطر كبير على حياتهم”.

وشدد على أهمية قيام المزارعين وأصحاب الوحدات الزراعية والقاطنين في المناطق الزراعية بـ “تنظيف مداخل الوحدات الزراعية من الأعشاب خشية حدوث الحرائق وتضرر الممتلكات الزراعية والمرافق الأخرى”.

وأشار إلى أن سلطة وادي الأردن “تنفذ إجراءات عدة هدفها حماية المصادر المائية المختلفة وخاصة قناة الملك عبد الله والسدود خلال موجات الحر غير المسبوقة كونها أحد أهم المصادر المائية الرئيسة لمياه الشرب للعاصمة عمان وشريانا رئيسيا لمياه الري في وادي الأردن من خلال تسيير دوريات على مدار الساعة لمنع حالات السباحة في هذه المواقع”.

وشدد على أن السلطة “ستستمر بجهودها الهادفة لحماية الأرواح والممتلكات وتنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بمنع السباحة في المنشآت المائية أو التعرض لمنشآت السلطة أو الاعتداء عليها، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ أشد الإجراءات المكفولة بالقانون لأي اعتداء”.