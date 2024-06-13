صناعة الأردن تستضيف اجتماع يستعرض عمل لجان تحديث المنظومة الأكاديمية

وطنا اليوم:استضافت غرفة صناعة الأردن، الثلاثاء، اجتماعا للجان تحديث المنظومة الأكاديمية المنبثقة عن مؤتمر توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات الأردنية لمواءمة احتياجات الوزارات الحكومية والمتطلبات المجتمعية”، الذي نظمه مجلس الأعيان، بحضور رئيس غرفتبي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وعددا من الأعيان، والنائب خير أبو صعيليك والرئيس التنفيذي لمؤسسة عبدالحميد شومان فالنتينا قسيسية.

وفي بداية الاجتماع رحب المهندس فتحي الجغبير بالحضور، موضحا ان هذا الاجتماع يؤكد على التعاون بين القطاعين الخاص والعام، في كافة القضايا والمجالات التي تصب في خدمة الوطن، مبديا استعداد الغرفة لاستضافة مثل هذه الاجتماعات وكذلك المساعدة على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن عمل هذه اللجان فيما يتعلق بالقطاع الصناعي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض آليات عمل اللجان المنبثقة عن هذا المؤتمر، حيث قال رئيس لجنة الخدمات العامة الدكتور مصطفى الحمارنة، إن الاجتماع جاء نتيجة التعاون المستمر بين مؤسسة عبدالحميد شومان ووزارة التعليم العالي ولجنة الخدمات العامة، وائتلاف 9 لجان في مجلس الأعيان، إلى جانب القطاع الصناعي.

وأشار الحمارنة إلى أنه جرى توقيع اتفاقية لتمويل أبحاث تقدم حلول لوزارة الاقتصاد الرقمي بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان، وجامعه العلوم والتكنولوجيا.

واكد رئيس لجنة الصحة في مجلس الأعيان الدكتور ياسين الحسبان، أهمية اتخاذ خطوات جادة ومدروسة لإحداث التطور المطلوب في الجامعات، بهدف تحقيق نهضة شاملة، مشيرا إلى أن اللجان المعنية في مجلس الأعيان تعمل بشكل وثيق مع الجامعات ووزارة التعليم العالي، لتسهيل تحديث المنظومة الأكاديمية.

و قدمت رئيسة لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان الدكتورة محاسن الجاغوب عرضًا شاملًا حول إجراءات اتخذت في مجال تجويد تعليمات البحث العلمي ليواكب متطلبات تحديث المنظومة الأكاديمية، مبينة أن الإجراءات تضمنت تعليمات مهمة حول ضرورة مواءمة نسبة من الأبحاث مع الأولويات الوطنية ومع المستجدات العمالية المتسارعة.

و قدمت عميد كلية اللغات والاتصال بالجامعة الأميركية في مادبا الدكتورة وفاء الخضراء، خارطة طريق لبناء وحدات نقل معرفة وتكنولوجيا في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز الشراكات مع القطاعات ذات العلاقة.