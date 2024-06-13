بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأمن يعلن عن خطة مرورية تزامنا مع عيد الأضحى

منذ ساعة واحدة
الأمن يعلن عن خطة مرورية تزامنا مع عيد الأضحى

وطنا اليوم:قال مندوب إدارة السير، خلال التقرير المروري الصباحي عبر إذاعة الأمن العام اليوم الخميس، إنه تم عمل خطة مرورية للتعامل مع حركة السير مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لمنع الازدحامات وتسهيل حركة المواطنين من خلال تكثيف الدوريات الآلية والراجلة ورقباء السير في الأماكن العامة والأسواق.
داعيا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بقواعد وأولويات المرور وتجنب الاصطفاف بشكل يعيق حركة السير كالتوقف بشكل مزدوج في مواقع التسوق و المحلات التجارية والالتزام بإرشادات رقباء السير في الميدان للمحافظة على سلامتهم وانسيابية حركة المرور.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:44

بمبدأ العين بالعين.. مدفيديف يدعو لتحويل حياة الغرب لكابوس

11:37

دعوة المزارعين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

11:25

قوات الاحتلال تقتحم جنين وتعلن مخيمها منطقة عسكرية مغلقة

11:19

صناعة الأردن تستضيف اجتماع يستعرض عمل لجان تحديث المنظومة الأكاديمية

11:16

حماية المستهلك تقدم مجموعة من النصائح للراغبين في شراء الاضاحي

10:47

نداءات استغاثة بسبب نفاد الغذاء وتحذير أممي من جوع كارثي في غزة

10:34

حريق كبير يلتهم مصفاة للنفط في أربيل

10:10

وفيات الخميس 13-6-2024

10:04

تعليق الدراسة في مؤسسات للتعليم العالي بإسرائيل

10:00

جامعة البترا تكرم خريج الجامعة راغب البلبيسي

09:57

بمشاركة فصيل عراقي.. الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليات عسكرية في مدينتي حيفا وأسدود

09:47

التعليم العالي: استحداث تخصصات نوعية وحديثة مطلع العام الجامعي القادم

وفيات
وفيات الخميس 13-6-2024شقيق وزيرة التنمية وفاء بني مصطفى في ذمة اللهوفيات الأربعاء 12-6-2024وفيات الثلاثاء 11-6-2024وفيات الاثنين 10-6-2024