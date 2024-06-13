الأمن يعلن عن خطة مرورية تزامنا مع عيد الأضحى

وطنا اليوم:قال مندوب إدارة السير، خلال التقرير المروري الصباحي عبر إذاعة الأمن العام اليوم الخميس، إنه تم عمل خطة مرورية للتعامل مع حركة السير مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لمنع الازدحامات وتسهيل حركة المواطنين من خلال تكثيف الدوريات الآلية والراجلة ورقباء السير في الأماكن العامة والأسواق.

داعيا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بقواعد وأولويات المرور وتجنب الاصطفاف بشكل يعيق حركة السير كالتوقف بشكل مزدوج في مواقع التسوق و المحلات التجارية والالتزام بإرشادات رقباء السير في الميدان للمحافظة على سلامتهم وانسيابية حركة المرور.