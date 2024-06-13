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حريق كبير يلتهم مصفاة للنفط في أربيل

منذ ساعتين
حريق كبير يلتهم مصفاة للنفط في أربيل

وطنا اليوم:أعلنت قوات الدفاع المدني العراقي، فجر اليوم الخميس، ان حريقا كبيرا نشب داخل مصفاة للنفط بمحافظة اربيل، عاصمة كردستان، مؤكدا ان 36 عجلة إطفاء تحاول إخمادها.
وقال احد مسؤولي الدفاع المدني في اربيل: ان احد صهاريج نقل النفط انفجر بشكل مفاجئ، داخل مصفاة للنفط جنوبي اربيل، باقليم كردستان، شمالي العراق، ما تسبب بنشوب حريق كبير، داخل خزانات المصفاة، في منطقة “الگوير” الواقعة جنوبي اربيل، مؤكدا ان الحريق توسع، عشية انفجار بعض الصهاريج، نتيجة وصول النيران لها.
وأضاف ان هذه المنطقة، تحتوي على المئات من المستودعات والمصافي النفطية، لاستخراج وتكرير النفط الأسود، جنوبي اربيل، ومن الصعوبة إخمادها بشكل سريع، مشيرا الى ان اكثر من 36 عجلة إطفاء، تعمل على إخماد الحريق وإبعاد النيران، عن المصافي النفطية القريب من المصفاة المحترقة.
وأوضح ان 8 من الدفاع المدني، أصيبوا بجروح متفاوته واختناق، عقب محاولتهم إخماد الحرائق


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