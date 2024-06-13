تعليق الدراسة في مؤسسات للتعليم العالي بإسرائيل

وطنا اليوم:أفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية بتعليق الدراسة في العشرات من مؤسسات التعليم العالي بأنحاء إسرائيل اليوم للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين.

وتتهم العائلات ومعارضون في الداخل الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق مع حماس يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى لأغراض سياسية، لكن نتنياهو اتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برفض جميع المقترحات المتعلقة بإطلاق سراح المحتجزين.