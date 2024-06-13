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إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

منذ 26 ثانية
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عن البدء باستقبال طلبات الالتحاق بجامعة مؤتة / الجناح العسكري للعام 2024، وكذلك البدء باستقبال طلبات الالتحاق بكلية الأميرة منى للتمريض .
ودعت الراغبين والراغبات بتقديم طلبات الالتحاق الاطلاع على الشروط والتعليمات وكيفية الدفع الإلكتروني لقيمة طلب التجنيد عبر تطبيق (إي فواتيركم EFAWATEERCOM) يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني لطلبات التجنيد على الرابط (HTTP:TAJNEED.JAF.MIL.JO).
وسيتم بدء تقديم الطلبات اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 13/6/2024 ولغاية يوم الخميس الموافق 15/8/2024، وللمزيد من المعلومات يرجى متابعة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي (WWW.JAF.MIL.JO) أو متابعة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة و المقروءة .

وتاليا التفاصيل:


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