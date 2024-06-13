بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

ارتفاع قياسي في صادرات الأغنام البلدية للأسواق الخليجية

منذ 17 ثانية
ارتفاع قياسي في صادرات الأغنام البلدية للأسواق الخليجية

وطنا اليوم_بلغت صادرات الأغنام البلدية للأسواق الخليجية، ولاسيما السوق السعودية، خلال الشهرين الماضيين 334 ألف رأس. وأفاد مدير زراعة المفرق، المهندس مجدي العمر، أن تصدير هذا العدد خلال فترة شهرين يعد رقماً قياسياً، حيث يتراوح معدل التصدير السنوي بين 400 – 500 ألف رأس. وأوضح أن ارتفاع أرقام صادرات الأغنام خلال الفترة السابقة يعود بالأساس إلى فترة الذروة التي تسبق عيد الأضحى المبارك، والتي يزداد فيها الطلب على الأغنام والخراف الأردنية المعروفة بجودتها العالية.

وأضاف العمر، اليوم الأربعاء، أن اعتماد 10 محاجر بيطرية جديدة، بالإضافة إلى محجر صرة البيطري، ساهم بشكل كبير في زيادة أعداد الأغنام المصدرة.

وقد مكنت هذه المحاجر المصدرين من استخدام تلك المحاجر لغايات تطبيق الاشتراطات المطلوبة لعملية التصدير.

وأشار العمر إلى أن عمليات تصدير الأغنام للأسواق الخليجية ستستمر خلال فترة عيد الأضحى المبارك، ولكن بوتيرة أقل.

ويعود ذلك إلى أن هناك أعدادًا من الأغنام ستنتهي عملية حجرها واستيفائها للشروط المطلوبة خلال عطلة عيد الأضحى، مما يتطلب شحنها وتصديرها فورًا.

وأكد العمر أن عمليات تصدير الأغنام تحقق فوائد متعددة، سواء للمصدرين أو لقطاع الشاحنات، إلى جانب رفد خزينة الدولة وضمان ديمومة قطاع الثروة الحيوانية باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية المهمة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:34

استعدادات مكثفة في قطاع الألبسة قبيل عيد الأضحى وسط طلب ضعيف

01:28

قرار صادر عن “المركزي الأمريكي” بخصوص اسعار الفائدة

00:25

الحوثيون: استهدفنا سفينة بالبحر الأحمر وهي معرضة للغرق.. ونحذر كافة الشركات

23:53

مهرجان جرش… معا لتكريس سيرورة الحضارة بيان صادر عن رئيس اللجنة العليا لمهرجان المسرح الحر

23:02

حادث تريلا على طريق حواره يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي

22:40

العجارمة يكتب :رمزية السيف والحق المصون

22:11

الفايز يؤكد اهمية المحافظة على العادات والتقاليد والموروث الثقافي الاردني

21:34

بلدية غرب إربد تنظم ندوة بيئية ضمن حملة صيف آمن

20:42

الترخيص المتنقل للمركبات في إربد غدا

20:36

%80 نسبة إشغال فنادق البحر الميت خلال العيد

20:30

جامعة فيلادلفيا تشارك في فعاليات الورشة التعريفية بالجامعات الأردنية في الامارات

20:17

توقع اتفاقيتي منحة مع الوكالة الأمريكية لتنمية التجارة الدولية (USTDA) لصالح مركز الحسين للسرطان وشركة الحوسبة الصحية

وفيات
شقيق وزيرة التنمية وفاء بني مصطفى في ذمة اللهوفيات الأربعاء 12-6-2024وفيات الثلاثاء 11-6-2024وفيات الاثنين 10-6-2024قائد سلاح الجو السابق إحسان شــردم في ذمة الله