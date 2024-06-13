ارتفاع قياسي في صادرات الأغنام البلدية للأسواق الخليجية

وطنا اليوم_بلغت صادرات الأغنام البلدية للأسواق الخليجية، ولاسيما السوق السعودية، خلال الشهرين الماضيين 334 ألف رأس. وأفاد مدير زراعة المفرق، المهندس مجدي العمر، أن تصدير هذا العدد خلال فترة شهرين يعد رقماً قياسياً، حيث يتراوح معدل التصدير السنوي بين 400 – 500 ألف رأس. وأوضح أن ارتفاع أرقام صادرات الأغنام خلال الفترة السابقة يعود بالأساس إلى فترة الذروة التي تسبق عيد الأضحى المبارك، والتي يزداد فيها الطلب على الأغنام والخراف الأردنية المعروفة بجودتها العالية.

وأضاف العمر، اليوم الأربعاء، أن اعتماد 10 محاجر بيطرية جديدة، بالإضافة إلى محجر صرة البيطري، ساهم بشكل كبير في زيادة أعداد الأغنام المصدرة.

وقد مكنت هذه المحاجر المصدرين من استخدام تلك المحاجر لغايات تطبيق الاشتراطات المطلوبة لعملية التصدير.

وأشار العمر إلى أن عمليات تصدير الأغنام للأسواق الخليجية ستستمر خلال فترة عيد الأضحى المبارك، ولكن بوتيرة أقل.

ويعود ذلك إلى أن هناك أعدادًا من الأغنام ستنتهي عملية حجرها واستيفائها للشروط المطلوبة خلال عطلة عيد الأضحى، مما يتطلب شحنها وتصديرها فورًا.

وأكد العمر أن عمليات تصدير الأغنام تحقق فوائد متعددة، سواء للمصدرين أو لقطاع الشاحنات، إلى جانب رفد خزينة الدولة وضمان ديمومة قطاع الثروة الحيوانية باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية المهمة.