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استعدادات مكثفة في قطاع الألبسة قبيل عيد الأضحى وسط طلب ضعيف

منذ ساعة واحدة
استعدادات مكثفة في قطاع الألبسة قبيل عيد الأضحى وسط طلب ضعيف

وطنا اليوم_أعلن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، أسعد القواسمي، أن قطاع الألبسة والأحذية في الأردن جاهز لموسم عيد الأضحى وفصل الصيف، رغم أن الطلب أقل مقارنة بالسنوات السابقة. وأوضح القواسمي أن ضعف السيولة النقدية بأيدي المواطنين أثّر بشكل كبير على القوة الشرائية، وهو أمر بات ملحوظاً حتى في المواسم الكبرى مثل عيد الأضحى والحج وبداية الصيف.

 

وأكد القواسمي أن أسعار الألبسة والأحذية ثابتة مقارنة مع الأعوام السابقة، وذلك نتيجة للمنافسة الشديدة بين التجار ووجود عروض وتنزيلات. وأضاف أن الاستعدادات في قطاع الألبسة والأحذية والمستوردات تلبي جميع أذواق المستهلكين رغم ضعف القوة الشرائية.

 

وأشار القواسمي إلى أن 55% من مستوردات الألبسة والأحذية تأتي من الصين، تليها مستوردات من الشرق الأقصى، تركيا، ومصر. كما لفت إلى أن المنافسة بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية تتزايد، حيث يقوم التجار الأردنيون بتطوير التجارة الإلكترونية بالتسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة والغرف التجارية.

 

وتحدث القواسمي عن التحديات التي يواجهها قطاع الألبسة، مثل ارتفاع ضريبة المبيعات التي تعتبر أعلى من الدول المجاورة، إضافة إلى عدد كبير من المحال التجارية التي لا تتناسب مع النمو السكاني.


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