قرار صادر عن “المركزي الأمريكي” بخصوص اسعار الفائدة

وطنا اليوم_وقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط خلال العام الحالي بعدما أشاروا إلى إمكان خفضها ثلاث مرات في تقديرات مارس/ آذار؛ وسط اقتراب معدل التضخم من الهدف البالغ 2% على نحو أبطأ من المتوقع.

وجاءت تلك التقديرات في متوسط التوقعات الاقتصادية المحدثة التي نشرها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء في نهاية اجتماعه الذي انعقد على مدار اليوم وأمس الثلاثاء، وأبقى خلاله سعر الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25 % إلى 5.5% مثل المتوقع.

ويتوقع صناع السياسة أن يبلغ سعر الفائدة 4.1 % في المتوسط بحلول نهاية العام المقبل؛ مما يشير إلى أربعة تخفيضات إضافية؛ بواقع ربع نقطة مئوية للمرة الواحدة في 2025.