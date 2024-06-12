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الحوثيون: استهدفنا سفينة بالبحر الأحمر وهي معرضة للغرق.. ونحذر كافة الشركات

منذ 43 ثانية
الحوثيون: استهدفنا سفينة بالبحر الأحمر وهي معرضة للغرق.. ونحذر كافة الشركات

وطنا اليوم_قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي، العميد يحيى سريع، إن القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجوّ المسيّر نفّذ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ سفينةَ (TUTOR) في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بزورقٍ مسيرٍ وعددٍ منَ الطائراتِ المسيرةِ والصواريخِ الباليستيةِ، وقدْ أدّتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ إصابةً بالغةً وهي معرضةٌ للغرقِ.

وأضاف سريع في بيان، مساء الأربعاء، أنه تمَّ استهدافُ السفينةَ لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

ولفت إلى تنفيذ عمليتينِ عسكريتينِ مشتركتينِ معَ المقاومةِ الإسلاميةِ العراقيةِ، الأولى استهدفتْ هدفاً حيوياً في مدينةِ أسدودْ بصواريخَ مجنحةٍ، والعمليةُ الأخرى استهدفتْ هدفاً مهماً في مدينةِ حيفا بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرةِ، وقدْ حققتِ العمليتانِ أهدافَهما بنجاح.

وحذّر سريع كافةَ الشركاتِ من مغبةِ التعاملِ معَ العدوِّ الإسرائيليِّ ومنْ وصولِ سُفُنِها إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةَ، وذلك تحت طائلة التعرض للاستهدافِ في منطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحةِ وبحسبِ ما جاءَ في البياناتِ السابقة.

وأكد سريع استمرارَ تنفيذِ العملياتِ العسكريةِ انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيٍّ على اليمن وحتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.


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