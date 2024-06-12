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الترخيص المتنقل للمركبات في إربد غدا

منذ ساعة واحدة
الترخيص المتنقل للمركبات في إربد غدا

وطنا اليوم:تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، يوم غدٍ الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل بمدينة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية “بنوصلك”.
ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد داخل مدينة الحسن للشباب، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في مدينة إربد.
وتأتي تلك الخدمة لإدارة الترخيص للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.


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