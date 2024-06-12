بلدية غرب إربد تنظم ندوة بيئية ضمن حملة صيف آمن

وطنا اليوم_عقدت بلدية غرب إربد بالتعاون مع دفاع مدني غرب إربد، ندوة بيئية في مقر البلدية وذلك ضمن حملة صيف آمن.

وأكد رئيس البلدية جمال البطاينة، إلتزام البلدية بتعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة للحفاظ على المساحات الخضراء وتوسيعها، وذلك من خلال إبتكار حلول لمكافحة الحرائق، مشددًا على أهمية التوعية والتثقيف للمواطنين بضرورة الحفاظ على التنوع النباتي كموارد وطنية، والإبتعاد عن التصرفات غير المسؤولة كالتنزه العشوائي.

وبين إن البلدية وضعت خطة شملت على تنظيف جوانب الطرق النافذة والفرعية والطرق المؤدية للغابات والمناطق الزراعية من الأعشاب الجافة، ومسح الطرق الزراعية، والمناطق الوعرة التي يصعب الوصول إليها.

من جانبه، أشار مدير دفاع مدني غرب إربد، العقيد الركن محمد الزينات، إلى أهمية الجهود المشتركة في تنفيذ الخطط البيئية، داعيًا المواطنين والمؤسسات للإنخراط والمشاركة في الحملة من خلال الإلتزام بالتوجيهات التوعوية الصادرة من المديرية لضمان سلامتهم وسلامة المجتمع.

بدوره أكد مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني، إستعداد مراكز الشباب في مساندة الحملة لإنجاحها وضمان إستمراريتها من خلال نشر الثقافة البيئية بين الشباب وتطوعهم مع الجهات المعنية.