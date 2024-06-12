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%80 نسبة إشغال فنادق البحر الميت خلال العيد

منذ ساعة واحدة
%80 نسبة إشغال فنادق البحر الميت خلال العيد

وطنا اليوم:بلغت نسب إشغال الفنادق من فئة 5 نجوم في منطقة البحر الميت 80 بالمئة خلال فترة عيد الأضحى، والفنادق 4 نجوم 50 بالمئة.
وبلغت نسب إشغال فنادق العقبة من فئة 5 نجوم 72 بالمئة، و4 نجوم 68 بالمئة، و3 نجوم 77 بالمئة، بحسب نائب رئيس جمعية الفنادق حسين هلالات.
أما في العاصمة عمان، بلغت نسبة إشغال الفنادق 5 نجوم 52 بالمئة، والفنادق 4 نجوم 37 بالمئة، أما الفنادق 3 نجوم 30 بالمئة.


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