%80 نسبة إشغال فنادق البحر الميت خلال العيد

وطنا اليوم:بلغت نسب إشغال الفنادق من فئة 5 نجوم في منطقة البحر الميت 80 بالمئة خلال فترة عيد الأضحى، والفنادق 4 نجوم 50 بالمئة.

وبلغت نسب إشغال فنادق العقبة من فئة 5 نجوم 72 بالمئة، و4 نجوم 68 بالمئة، و3 نجوم 77 بالمئة، بحسب نائب رئيس جمعية الفنادق حسين هلالات.

أما في العاصمة عمان، بلغت نسبة إشغال الفنادق 5 نجوم 52 بالمئة، والفنادق 4 نجوم 37 بالمئة، أما الفنادق 3 نجوم 30 بالمئة.