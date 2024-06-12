جامعة فيلادلفيا تشارك في فعاليات الورشة التعريفية بالجامعات الأردنية في الامارات

وطنا اليوم:بتوجيهات من رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح حول ضرورة المشاركة الفعالة في الترويج للجامعات الأردنية في الخارج وضرورة استقطاب الطلبة للدراسة فيها، شاركت جامعة فيلادلفيا في الورشة التعريفية بالجامعات الأردنية والتي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع السفارة الأردنية والجمعية الأردنية وهيئة تنشيط السياحة في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة وبمشاركة (19) جامعة أردنية حكومية وخاصة واستمرت لمدة يومين واستهدفت الورشة أبناء الجالية الأردنية المقيمين في دولة الامارات إضافة الى الطلبة الاماراتيين وأبناء الجاليات العربية المختلفة المقيمة في أبو ظبي وكان الهدف من الورشة التعريف بالجامعات الأردنية المشاركة والتخصصات التي تطرحها إضافةً الى مجالات عملها ورسومها الجامعية .

وتم افتتاح الورشة برعاية امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور مأمون الدبعي بحضور السفير الأردني لدى دولة الامارات السيد نصار الحباشنة والقنصل الأردني في السفارة المستشار غيلان القضاة ورئيس الهيئة الادارية للجمعية الأردنية في أبو ظبي السيد محمد هزيم، ومثل جامعة فيلادلفيا في الورشة التعريفية كل من الانسة آمال الشهابات والانسة ايمان اللحام.

وقد اقامت الجمعية الأردنية في مدينة أبو ظبي حفل تكريم للطلبة الأردنيين خريجي امتحان شهادة الثانوية العامة الإماراتية للعام 2024 وحضره عدد كبير من أبناء الجالية الأردنية المقيمة في أبو ظبي، إضافة الى أهالي الطلبة المكرمين.

وقد قدمت الجامعة من خلال الجناح الخاص بها عرضاً لجميع تخصصاتها ورسومها والميزات التي تتمتع بها ونسب الطلبة الوافدين فيها بالإضافة الى فيديو تعريفي بالجامعة.