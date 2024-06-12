الخريشة: اتهامات التزوير تلاحقنا داخلياّ فكيف إن كان الانتخاب بالسفارات

وطنا اليوم:نفى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، وجود أي تضييق على الترشح من أي جهة أو حزب .

وعلق الخريشة على عدم امكانية اشراك المغتربين الاردنيين في الانتخابات النيابية المقبلة، بقوله “الانتخابات داخلية وهناك اتهامات دائمة كيف وإن كانت الانتخابات في السفارات؟”.

وأضاف الخريشة خلال جلسة حوارية حول منظومة التحديث السياسي وانتخابات 2024 مع رؤساء تحرير المواقع الالكترونية، أن من لا ينجح في الانتخابات يعلق ذلك على شماعة التزوير، مبديا تخوفه من هذه الاتهامات اذا سمح القانون باقتراع المغتربين.

وبين الخريشة أنه لا يتوقع ان تنتج الانتخابات النيابية المقبلة حكومة حزبية، مرجعا ذلك الى ان النسبة الحزبية في البرلمان القادم غير كافية بعد.

وعن اتهامات الاحزاب باستخدام المال الاسود في الانتخابات النيابية، أكد الوزير أن ممارسة الرشوة الانتخابية بكل اشكالها ستكون مستحيلة.

وقال إن الأردن لديه القوانين الناظمة ولديه شعب مدرك، ولا يوجد حزب سيغامر بهذه التصرفات او شراء الاصوات.

وأضاف أن أفضل مكافحة للمال الاسود هي زيادة نسبة الاقتراع في الانتخابات.

وتحدث الوزير عن الاجواء العامة قبل الانتخابات مشيرا إلى ان الاحداث المحيطة بالأردن لن تؤثر على اجراء الاستحقاق الدستوري.

وأكد أنه لا يوجد معتقل سياسيا واحد في الأردن، “وماذا يريد من يدعي القيود على الحريات أكثر من اجراء انتخابات؟”.

وقال إن بعض الدول تتهرب من اجراء الانتخابات بحجة الظروف المحيطة حتى أن بعضها ما زال فيه مجلس ثورة لكن الأردن ليس مثل هذه الدول.

ونفى قطعيا أن يكون هناك أي تضييق على الترشح من أي جهة او حزب كان، مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس مسموحا لأحد أن يخالف القانون.