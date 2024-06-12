البنك الأردني الكويتي يفوز بجائزة أفضل بنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من يوروموني

وطنا اليوم:فاز البنك الأردني الكويتي بجائزة يوروموني للتميز لعام 2023 “كأفضل بنك محلي في الأردن في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)”، وذلك تقديراً لإنجازاته البارزة في هذا المجال.

وتأتي هذه الجائزة كدليل فعلي على النقلة النوعية والإنجازات الكبيرة التي حققها البنك الأردني الكويتي في مجال ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث عمد البنك ومنذ إطلاق تقريره الأول للاستدامة في العام 2020 إلى دمج هذه الممارسات في صميم عملياته التجارية.

ويؤمن البنك الأردني الكويتي، بصفته مؤسسة مالية رائدة محلياً وإقليمياً، بأن الممارسات المسؤولة للأعمال هي مفتاح الحفاظ على مكانته الريادية في القطاع المصرفي الإقليمي، لذا تتماشى ممارسات البنك بشكل صارم مع متطلبات البنك المركزي الأردني والمعايير الدولية في مجالات الحوكمة الرشيدة، وإدارة المخاطر، والسلوك الأخلاقي، وتكنولوجيا المعلومات، وأمن وخصوصية البيانات.

وأطلق البنك “إطار التمويل الأخضر” لوضع آلية لتمويل وإعادة تمويل المشاريع ذات الفوائد البيئية، بما في ذلك المباني الخضراء، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والنقل النظيف، ومشاريع إدارة المياه المستدامة ومعالجة المياه العادمة.

وفي خطوة رائدة، أصدر البنك في العام 2023 أول سندات خضراء في الأردن بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، مما مهد الطريق لإصدار المزيد من السندات الخضراء في المملكة والمساهمة في تمويل تحول الأردن نحو اقتصاد أخضر.

وعمل البنك على تطوير نظام الإدارة البيئية والاجتماعية لتعزيز قدرته على تقييم عوامل المخاطر البيئية والاجتماعية التي تنطوي عليها محافظ الإقراض والاستثمار لديه، إضافة إلى تنفيذ إجراءات العناية الواجبة للمسائل البيئية والاجتماعية لتقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بالأنشطة التجارية للعملاء المحتملين، وبما يكفل عدم تحميل البنك أية مخاطر بيئية أو اجتماعية جراء هذه الإجراءات.

وعلى صعيد العلاقات مع العملاء، يحرص البنك الأردني الكويتي على بناء علاقات طويلة ومستدامة مع عملائه، وتحسين تجاربهم المصرفية والارتقاء بها، كما يؤكد البنك أن دعم ممارسات الاستثمار والتمويل المسؤولة التي تركز على الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة يساهم في تحقيق فوائد مستدامة للبنك وعملائه على حد سواء، ويعزز بناء علاقات مستقرة وطويلة الأجل.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي أن هذه الجائزة تعكس التزام البنك الراسخ بتطبيق أعلى معايير الاستدامة في جميع عملياته المصرفية ودوره الرائد في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن، وقال: “يعد البنك الأردني الكويتي من أشد المؤمنين بأن الاستدامة لم تعد مجرد خيار اليوم، بل باتت ضرورة حتمية لذلك نحرص على دمج ممارسات الاستدامة في صميم استراتيجيتنا وأنشطتنا، ونسعى جاهدين لتعزيز دورنا الريادي في دعم التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام في الأردن.”

وأضاف البطيخي: “إننا نعتبر الاستثمار في المشاريع الخضراء والمستدامة استثماراً في مستقبلنا ومستقبل مجتمعاتنا، وبناء على ذلك نعمل على توفير مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية المبتكرة التي تدعم المشاريع الخضراء والمستدامة في مختلف القطاعات.”