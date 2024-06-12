وزير الأوقاف : مخيمات لجميع الحجاج الأردنيين تضاهي الـ”VIP”

وطنا اليوم:أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية محمد الخلايلة، الاربعاء، أن الحجاج الأردنيون بخير وحاج واحد في المدينة المنورة ما زال في المستشفى.

وأضاف من مكة المكرمة: ” كنا قبل قليل في عرفات وتفقدنا خيم حجاج الأردن في منطقة عرفات، حيث اطلعتم كقناة على ما يجري والاستعدادت التي تقوم بها الوزارة لاستقبال الحجاج الأردنيين”.

وأضاف: ” تم إعداد مخيمات لجميع الحجاج الأردنيين تضاهي الـ “vip” “.

وقال: “إذا أخذنا مقياس الحج بين قبل سنيتن أو ثلاثة أو حتى قبل العام الماضي مقارنة مع هذا العام، فقد تم إعداد خدمة فضلى، تم إعداد مخيمات بأعلى درجات التكييف، تم أيضا تفقد إعداد وجبات الطعام منذ الآن بحيث تكون المخيمات جاهزة لاستقبال الحجاج في يوم عرفة”.

وتابع: ” نحن في منطقة منى هذه المنطقة متوقع أن يقضي الحجاج فيها ليلتين إلى 3 ليالي في منطقة رمي الجمرات وأيضا هذه الخيم التي تم إعدادها للحجاج في منطقة منى لأول مرة في منطقة منى يتم التكييف المركزي ، أيضا لأول مرة يتم استخدام الـ sofa bed في منطقة منى بالذات كنا على فرشات صغيرة جدا وحرامات، اليوم وفرت الوزارة في منطقة منى sofa bed لكل حاج ومكان لكل حاج ليقضي أيام منى”.

ولفت إلى استعدادات الوزارة على قدم وساق لاستقبال يوم عرفة وأيام منى ورمي الجمرات.

وحول حالة الحجاج قال: “كما قلت في رسالة سابقة جميع حجاج المملكة بخثير باستثناء حالة واحدة ما زالت في المستشفى في المدنية المنورة نأمل له الشفاء العاجل ليتم حجه.”

ولفت إلى أنه عند الحديث عن منى فإنها منطقة صغيرة عادة لا تتسع لجميع حجاج العالم، وهناك فتاوى في السعودية وهيئة كبار العلماء أن منى لا تتسع ووضعوا أحكام شرعية عندما لا تتسع منى أن يقضي الحاج بين أقرب مكان لمنى أو أن يسقط عنه مبيت منى إلى غير ذلك من الأحكام المفصلة في كتب الفقهاء والتي أخذ بها الفقهاء المعاصرون في الزمن الحالي.

“نحن اليوم كبعثة أردنية وفرنا لكل حاج من حجاج المملكة الأردنية الهاشمية مكان sofa bed مخصصة له يستطيع أن ينام وأن يجلس ويقضي وقته، أيضا تم إعداد وجبات طعام متكاملة وتم التحضير لوجبات الطعام فطور وغداء وعشاء، وتم التحضير لمياه باردة كما رأيت بوفيه شاي وقهوة إلى غير ذلك في الممرات خارج المخيمات في ممرات المخيمات في منى وعرفات، هذا تم إعداده حقيقة لجميع الحجاج وليس فقط لحجاج الـ vip، ونحن اليوم في إحدى خيم حجاج الحج العادي وليس الحج المميز ونأمل أن هذه المحددات التي كنا نواجهها نستطيع أن نتغلب عليها.” وفق الخلايلة