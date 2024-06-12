الفوسفات تدعم اقامة و استدامة عمل مصنعي الحاويات والكندرين في مدينة معان بقيمة مليون دينار

وطنا اليوم_وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة معان للمراكز الصناعية والتجارية التابعة لبلدية معان الكبرى اليوم الأربعاء، اتفاقية دعم بقيمة مليون دينار للمساهمة في اقامة و استدامة عمل مصنعي الحاويات والكندرين في المدينة اللذين يوفران 90 فرصة عمل لأبناء المجتمع المحلي، وتغطيةحاجات بلديات مدن وقرى محافظات الجنوب من الحاويات وطوب الكندرين.

ووقع الاتفاقية بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ورئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات المهندس عبدالوهاب الرواد، ورئيس هيئة المديرين لشركة معان الدكتور ياسين صلاح.

وأعرب كريشان عن تقدير الوزارة لدور وجهود شركة مناجم الفوسفات الأردنية وحرصها على تطوير شراكاتها مع البلديات بما يخدم أهدافها وأعمالها ومسؤولياتها تجاه المواطنين.

وأكد أهمية الاتفاقية في تمكين البلدية من الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين والاستجابة للاحتياجات التنموية المتزايدة في المدينة، وبما يواكب ما تشهده من تطور في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد الدكتور الذنيبات، أن هذا الدعم يأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للشركة في دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإقامة المشاريع الإنتاجية الموفرة لفرص العمل في مناطق عملها، وبما ينسجم مع خطط التحديث والتطوير التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.

وقال إن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الشركة على تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعات الوطنية المختلفة لتحقيق الأهداف الوطنية للحد من البطالة عبر الإسهام في توفير فرص العمل للأردنيين، وخاصة في مناطق عملها.

وأضاف الدكتور الذنيبات، إن الشركة تولي ضمن برامجها ومبادراتها أهمية كبيرة لجانب المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمعات المحلية، مشيرا إلى جهود الشركة المستمرة في الإسهام في رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين والمجتمعات المحلية.

بدوره عبر الدكتور صلاح عن شكر وتقدير بلدية معان لشركة مناجم الفوسفات الأردنية لمساهمتها الكبيرة في دعم المشاريع الإنتاجية والتشغيلية، لتمكينها من القيام بدورها الخدمي والتنموي تجاه المواطنين.