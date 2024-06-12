بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

ردم 20 بئرا مخالفة وضبط خطوط كبيرة لسحب مياه قرب سد الكفرين

منذ ساعة واحدة
ردم 20 بئرا مخالفة وضبط خطوط كبيرة لسحب مياه قرب سد الكفرين

وطنا اليوم:نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه صباح اليوم الأربعاء، حملة أمنية موسعة لضبط وردم آبار مخالفة وازالة اعتداءات على مصادر المياه في منطقة سد الكفرين /الشونة الجنوبية بالتعاون مع وزارة الداخلية وكافة مرتبات وأجهزة مديرية الامن العام.
وتم ضبط وردم 20 بئرا مخالفة محفورة في أراضي تعود للدولة معتدى عليها بطريقة غير قانونية تقوم بسحب عشرات آلاف الامتار المكعبة يوميا من المياه لتزويد مزارع مخالفة بواسطة تمديد خطوط ناقلة لتزويدها بكميات مسروقة.
وبالتفاصيل بينت الوزارة انه وبناء على المعلومات المتوفرة استكملت الحملة جهودها حتى الانتهاء من ردم 20 بئرا وزالة جميع الاعتداءات المخالفة التي تزود مزارع من خلال تمديد خطوط رئيسية بأقطار كبيرة ولمسافات طويلة وتمديدها الى عدد من البرك الكبيرة في المنطقة.
واستكملت الكوادر الفنية في مديرية المشاغل المركزية ومديرية الاحواض المائية عملية ردم الابار المخالفة وإزالة كافة البنية التحتية التي تمتد على مسافات ومواقع عديدة وكذلك الخطوط الممتدة لمسافات طويلة وفصل خطوط المياه المخالفة حيث سيتم اعداد الضبوطات الخاصة بالحملة واحالة الاوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص.
وأكدت سلطة المياه ان حملتها وجهودها مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام مستمرة في جميع المناطق وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات المائية معربة عن تقديرها للدعم الكبير من وزارة الداخلية والامن العام وكافة مرتباتها وضباطها وافرادها والمواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:56

وزير الخارجية الأميركي : لن يُسمح لحماس بتقرير مصير ومستقبل هذه المنطقة

16:46

تقرير: حزب الله يواجه إسرائيل بـ مليون صاروخ

16:07

في خطوة عززت مكانة الأردن سياحياً .. جمعية الفنادق الأردنية عضو بمنظمة السياحة العالمية

16:04

جامعة البترا تكرم خريج الجامعة راغب البلبيسي

15:58

ارتفاع عدد الوفيات جراء حريق في مبنى يسكنه عمال في الكويت

15:50

الاقتصاد الرقمي تطلق الأردن كمنصة لتوحيد التطبيقات الحكومية

15:37

درجات حرارة حول الـ40 مئوية قادمة إلى الأردن

15:28

شقيق وزيرة التنمية وفاء بني مصطفى في ذمة الله

15:19

وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/3 ترافقها 8 شاحنات مساعدات

15:08

الخارجية: لا أردنيين بين ضحايا حريق المنقف في الكويت

14:58

وزارة العمل تحذر من إعلانات تشغيل وهمية تستخدم اسمها

14:35

منح دراسية للطلبة الأردنيين في كازاخستان

وفيات
شقيق وزيرة التنمية وفاء بني مصطفى في ذمة اللهوفيات الأربعاء 12-6-2024وفيات الثلاثاء 11-6-2024وفيات الاثنين 10-6-2024قائد سلاح الجو السابق إحسان شــردم في ذمة الله