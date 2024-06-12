في خطوة عززت مكانة الأردن سياحياً .. جمعية الفنادق الأردنية عضو بمنظمة السياحة العالمية

وطنا اليوم:في خطوة تعد قفزة نوعية في قطاع الفندقة والضيافة في الأردن، أصبحت جمعية الفنادق الأردنية عضواً منتسباً في منظمة السياحة العالمية، وذلك بعد قبولها من خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة الذي أُقيم في دورته ١٢١ في إسبانيا – برشلونة بتاريخ 11 يونيو 2024.

ومن خلال هذا الانتساب الذي وضع الفنادق الأردنية على خارطة السياحة العالمية لتصبح منافساً مهماً ورقماً صعباً على مستوى العالم في المجال الفندقي، فإن جمعية الفنادق الأردنية ستصبح قادرة على الانتفاع من كل الخدمات والحقوق التي تقدمها المنظمة لعضويتها حيث تتطلع جمعية الفنادق الأردنية إلى تعاون إيجابي ومثمر لخدمة واستدامة القطاع السياحي والفندقي في المملكة.

يذكر بان المخضرم في عالم السياحة العين عبد الحكيم الهندي يقود جمعية الفنادق الاردنية منذ سنوات, وعمل هو وكادر الجمعية على مدى سنوات للحصول على هذه العضوية التي سترفع من شأن الخدمة الفندقية في الاردن وستضع الاردن على خارطة السياحة العالمية.