ارتفاع عدد الوفيات جراء حريق في مبنى يسكنه عمال في الكويت

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية الكويتية الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات من جراء حريق مبنى يسكنه عمال أجانب في منطقة المنقف في جنوب البلاد إلى 49 وفاة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، قال إن حريقا اندلع في مبنى يسكن فيه عمال في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مما أدى إلى وفاة 41 على الأقل.

وجاءت تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء خلال تفقده موقع الحريق.

واتهم نائب رئيس الوزراء أصحاب العقارات بارتكاب “مخالفات والجشع”، قائلا إن تلك العوامل أسهمت في اندلاع الحريق.

وقال الشيخ فهد، وهو أيضا وزير الداخلية والدفاع، “مع الأسف طمع أصحاب العقارات هو الذي يؤدي إلى هذه الأمور. وأنا سأتحدث مع مدير البلدية.. من الآن أنا أتكلم مع أصحاب العقارات كلها …”.

وأكد أن البلدية وفرق الإزالة “ستتعامل اعتبارا من يوم غد (الخميس) مع كل المخالفات في كافة العقارات من دون توجيه إنذارات مسبقة”، مشيرا إلى أنه “سيتم التحفظ على صاحب العقار الذي وقع فيه الحريق للتحقيق ومعرفة ما إذا كان هناك أي تقصير أو إهمال لغاية الانتهاء من الإجراءات القانونية

وأوضح اللواء عيد راشد حمد أن بلاغا وصل إلى السلطات بالواقعة في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وذكر ضابط كبير آخر في الشرطة للتلفزيون الرسمي “الحريق شب في عمارة كانت تستخدم في سكن العمال ووجود عمال بشكل كبير في هذه العمارة. تم إنقاذ عشرات العمال منهم لكن للأسف هناك وفيات كثيرة نتيجة استنشاق الدخان وأيضا هناك مصابون بعدد كبير تم إرسالهم لمستشفيات لإجراء اللازم …”.

وتابع قائلا “دائما ننبه ونحذر من استخدام العمارات لسكن العمال وسكن بشكل كبير في هذه العمارات… ووجود عدد كبير في الأدوار وفي ممرات الهروب مما أدى لاختناقهم وصعوبة خروجهم لخارج المبنى”.

ولم يقدم تفاصيل عن طبيعة عمل هؤلاء العمال أو جنسياتهم.

وقال مسؤولون إن الحريق تم احتواؤه وتحقق السلطات في أسبابه.