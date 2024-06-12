الاقتصاد الرقمي تطلق الأردن كمنصة لتوحيد التطبيقات الحكومية

وطنا اليوم:أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة منصة “الأردن كمنصة”، والتي تهدف إلى تسهيل الربط والوصول للبيانات والمعلومات في قواعد البيانات الحكومية المطلوبة لتقديم الخدمات وتطويرها، وبما يخدم عمليات التحول الرقمي والتسهيل على المواطنين.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، تهدف المنصة إلى دعم تطوير الأعمال والمساهمة في تحفيز الإبداع والريادة والابتكار في جميع المجالات التي تعتمد على البيانات والتركيز على أعلى درجات الحماية للبيانات الشخصية، وفق متطلبات القانون ومراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالبيانات واستخدامها، وتطبيق أفضل الإجراءات الخاصة بالتأكد من الاستخدام الأمثل وبموافقة وعلم صاحب البيانات في الحالات التي تتطلب ذلك.

وأوضحت الوزارة أن المنصة تعتبر بوابة موحدة لجميع واجهات برمجة التطبيقات الحكومية، حيث ستوفر للمستفيدين مجموعة من الأدوات والخدمات منها اتفاقية الربط البيني الحكومي الشامل، واتفاقية استخدام وترخيص حزمة أدوات تطوير الأعمال للبطاقة الذكية، بالإضافة إلى أسعار وشروط الحصول على هذه الخدمات.

وبينت أن المنصة ستوفر للمطورين بيئة مناسبة لتطوير تطبيقات وخدمات جديدة باستخدام البيانات والخدمات الحكومية التي توفرها، وبما يؤدي إلى تحفيز ابتكار خدمات وتطبيقات جديدة بشكل أسرع وبتكلفة أقل وتوسيع الخيارات وخلق التنوع والمنافسة في تقديم الخدمات للمواطنين، والمساهمة في تبادل المعلومات والبيانات بشكل آمن وموثوق.

يشار إلى أن إطلاق المنصة يأتي في إطار سعي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المتواصل لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الابتكار، لتحقيق رؤية الحكومة الرقمية وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا. ويمكن زيارة المنصة عبر الرابط التالي: (https://jaap.gov.jo/).