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درجات حرارة حول الـ40 مئوية قادمة إلى الأردن

منذ ساعة واحدة
درجات حرارة حول الـ40 مئوية قادمة إلى الأردن

وطنا اليوم:تشير آخر مخرجات النماذج العددية والمحاكاة حاسوبياً في مركز “طقس العرب”، بتأثر المملكة اعتباراً مع نهاية الأسبوع الحالي بكتلة هوائية حارة تعمل على تجدد الارتفاع على درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة.
وفي التفاصيل : تندفع نحو المملكة اعتباراً من يوم غد الأربعاء كتل هوائية حارة، لذا يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل بحدود 4-6 درجات مئوية. ويتحول الطقس ليصبح حار نسبياً إلى حار في مختلف المناطق.
موجة حارة تؤثر على المملكة اعتباراً من يوم الخميس وتستمر حتى أول أيام عيد الأضحى المبارك
وقال المتنبؤون الجويوين في مركز “طقس العرب”، أن المؤشرات الحالية تدعم تطور النظام الجوي إلى موجة حارة تؤثر على المملكة وذلك اعتباراً من يوم الخميس القادم ولعدة أيام، بحيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الخميس لتصبح أعلى من المعدلات العامة 7-9 درجات، ويصبح الطقس حار إلى شديد الحرارة في مختلف المناطق خاصة الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وبحسب مركز طقس العرب للتنبؤات الجوية، فإن الكتلة الهوائية الحارة ستعمل على ارتفاع درجات الحرارة بشكل إضافي، إذ تقترب من الـ 40 مئوي في شرق العاصمة عمان، وتكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في جميع مناطق المملكة، فيما تكون درجات الحرارة العظمى بين منتصف ونهاية الأربعينات مئوية في الأغوار والبحر الميت والعقبة.


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