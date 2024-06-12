شقيق وزيرة التنمية وفاء بني مصطفى في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم
(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم
وطنا اليوم:انتقل إلى رحمة الله تعالى الدكتور نبيل سعيد بني مصطفى
شقيق الاستاذة وفاء سعيد بني مصطفى- وزيرة التنمية الاجتماعية
وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الأربعاء من بعد صلاة العصر في بلدة سوف- المسجد القديم إلى مقبرة البلدة الشرقية
وتقبل التعازي للرجال في ديوان عشيرة بني مصطفى
وللنساء في منزل والد المرحوم – بلدة سوف من الساعة 4 ولغاية 10 مساء
انا لله وانا اليه راجعون..
للاستفسار:
عيسى 0797376176
عامر 0776303850