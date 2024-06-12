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وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/3 ترافقها 8 شاحنات مساعدات

منذ ساعتين
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/3 ترافقها 8 شاحنات مساعدات

وطنا اليوم:استكملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس/3، وصولها إلى نابلس، أمس الثلاثاء، لأداء واجبها الإنساني والطبي في تقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في الضفة الغربية ومدينة نابلس، للتخفيف من معاناتهم في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية.
ورافقت الطواقم الطبية 8 شاحنات، حملت على متنها مساعدات طبية وعلاجية، لرفد المستشفى الميداني الذي يضم عدة تخصصات طبية، تقوم على إدامتها طواقم متخصصة ومؤهلة ومن ذوي الخبرة والاحترافية العالية.
وبدأت الطواقم فور وصولها باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة، للقيام بواجبهم وتأدية مهامهم بكل كفاءة واقتدار، والمباشرة ببدء استقبال المراجعين خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/2، وصلت إلى أرض الوطن اليوم الأربعاء، بعد أن أدت واجبها، وكان في استقبالهم مدير الدفاع الجوي الميداني الملكي.


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