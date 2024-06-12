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الخارجية: لا أردنيين بين ضحايا حريق المنقف في الكويت

منذ 3 ساعات
الخارجية: لا أردنيين بين ضحايا حريق المنقف في الكويت

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب دولة الكويت بضحايا الحريق الذي اندلع، الأربعاء في منطقة المنقف في العاصمة الكويتية، وأسفر عن عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة عن تضامن المملكة مع دولة الكويت، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
كما أكد السفير القضاة عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا.


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