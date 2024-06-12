بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

منح دراسية للطلبة الأردنيين في كازاخستان

منذ 3 ساعات
منح دراسية للطلبة الأردنيين في كازاخستان

وطنا اليوم:تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم حكومة كازاخستان منحاً دراسية في كافة البرامج الدراسية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) وفي تخصصات مختلفة للعام الجامعي 2024-2025 بحيث تشمل المنحة الدراسية (تغطية الرسوم الدراسية، راتب شهري).
شروط التقديم:
حصول طلبة الدراسات العليا على امتحان IELTS بعلامة لا تقل عن (5.5) او امتحان TOEFL بعلامة لا تقل عن (46).

آلية التقديم:
بإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح ولمعرفة مزيد من المعلومات وتقديم الطلب في إحدى الجامعات الكازاخية المشاركة في المنح الدراسية الدخول إلى الرابط الالكتروني التالي:
https://enic-kazakhstan.edu.kz/en/post/228

علماً بأن الجامعات الكازاخية المعترف بها لدى الوزارة:

– Karaganda Technical University
– Satbayev University
– L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU)

ملاحظات:

* الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو تاريخ 30-6-2024.
* يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023. .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:56

وزير الخارجية الأميركي : لن يُسمح لحماس بتقرير مصير ومستقبل هذه المنطقة

16:46

تقرير: حزب الله يواجه إسرائيل بـ مليون صاروخ

16:18

ردم 20 بئرا مخالفة وضبط خطوط كبيرة لسحب مياه قرب سد الكفرين

16:07

في خطوة عززت مكانة الأردن سياحياً .. جمعية الفنادق الأردنية عضو بمنظمة السياحة العالمية

16:04

جامعة البترا تكرم خريج الجامعة راغب البلبيسي

15:58

ارتفاع عدد الوفيات جراء حريق في مبنى يسكنه عمال في الكويت

15:50

الاقتصاد الرقمي تطلق الأردن كمنصة لتوحيد التطبيقات الحكومية

15:37

درجات حرارة حول الـ40 مئوية قادمة إلى الأردن

15:28

شقيق وزيرة التنمية وفاء بني مصطفى في ذمة الله

15:19

وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/3 ترافقها 8 شاحنات مساعدات

15:08

الخارجية: لا أردنيين بين ضحايا حريق المنقف في الكويت

14:58

وزارة العمل تحذر من إعلانات تشغيل وهمية تستخدم اسمها

وفيات
شقيق وزيرة التنمية وفاء بني مصطفى في ذمة اللهوفيات الأربعاء 12-6-2024وفيات الثلاثاء 11-6-2024وفيات الاثنين 10-6-2024قائد سلاح الجو السابق إحسان شــردم في ذمة الله