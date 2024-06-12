منح دراسية للطلبة الأردنيين في كازاخستان

وطنا اليوم:تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم حكومة كازاخستان منحاً دراسية في كافة البرامج الدراسية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) وفي تخصصات مختلفة للعام الجامعي 2024-2025 بحيث تشمل المنحة الدراسية (تغطية الرسوم الدراسية، راتب شهري).

شروط التقديم:

حصول طلبة الدراسات العليا على امتحان IELTS بعلامة لا تقل عن (5.5) او امتحان TOEFL بعلامة لا تقل عن (46).

آلية التقديم:

بإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح ولمعرفة مزيد من المعلومات وتقديم الطلب في إحدى الجامعات الكازاخية المشاركة في المنح الدراسية الدخول إلى الرابط الالكتروني التالي:

https://enic-kazakhstan.edu.kz/en/post/228

علماً بأن الجامعات الكازاخية المعترف بها لدى الوزارة:

– Karaganda Technical University

– Satbayev University

– L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU)

ملاحظات:

* الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو تاريخ 30-6-2024.

* يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023. .