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القواسمي : الطلب على الملابس ضعيف رغم اقتراب العيد

منذ 18 ثانية
القواسمي : الطلب على الملابس ضعيف رغم اقتراب العيد

وطنا اليوم:قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان أسعد القواسمي، إن قطاع الألبسة والأحذية مستعد لاستقبال موسم عيد الأضحى وفصل الصيف، لكن الطلب “ضعيف مقارنة مع الأعوام السابقة”.
وأضاف القواسمي،أن “انعكاس السيولة الضعيفة بأيدي المواطنين أثر على القوة الشرائية للألبسة وأصبح واضحا حتى في المواسم الكبيرة مثل عيد الأضحى والحج وبداية الصيف”.
وعن الأسعار، أكد تثبيت أسعار الألبسة والأحذية مقارنة مع الأعوام السابقة بسبب التنافس الشديد بين التجار ووجود عروض وتنزيلات.
وبين أن الاستعدادات كبيرة في قطاع الألبسة والأحذية والمستوردات بين لدى المحال التجارية، “التي تلبي جميع أذواق المستهلكين حتى مع ضعف القوة الشرائية”.
وأشار إلى أن 55% من مستوردات الألبسة الأحذية من الصين تليها الشرق الأقصى ثم تركيا وثم مصر، التي “تلعب دورا كبيرا في تلبية احتياجات الكثير من الألبسة بسبب وجود مصانع انتقلت من سوريا إلى مصر”.
ولفت إلى وجود منافسة بين التجارة التقليدية وتجارة البيع الإلكتروني والطرود البريدية، موضحا أن التجارة الإلكترونية يتم تطويرها من خلال التجار الأردنيين وتكون مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والغرف التجارية وهي تطوير للتاجر.
وتحدث القواسمي عن وجود تحديات في قطاع الألبسة مثل ارتفاع ضريبة المبيعات، التي وصفها بأنها “أعلى من الدول المجاورة”، إضافة إلى وجود عدد كبير من المحال التجارية التي لا تتناسب مع النمو السكاني.


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