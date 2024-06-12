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إقرار لائحة الأجور الطبية الجديدة في الأردن

منذ 34 ثانية
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2023-12-20 19:32:05Z | |

وطنا اليوم:كشف نقيب الأطباء، الدكتور زياد الزعبي، أن الجهات المعنية وافقت على لائحة الأجور الطبية لعام 2024.
وقال الزعبي في بيان الأربعاء، إن وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، أكد له ولعدد من أعضاء مجلس النقابة خلال لقائهم الثلاثاء أن لائحة الأجور لعام 2024 تم إرسالها للنشر في الجريدة الرسمية بعد إقرارها من الجهات المعنية، وبات بإمكان الزملاء العمل بموجبها حالاً.
وأضاف أن لائحة الأجور تشمل زيادة بنسبة 60% على جميع الأجور المذكورة في اللائحة السابقة لعام 2008، مقسمة على ثلاث مراحل تنطلق تبدأ من الآن، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين، وتم اتفاق عليها بالتعاون مع إتحاد شركات التأمين وجمعية شركات وصناديق التأمين والضمان الاجتماعي، برعاية وزارة الصحة والبنك المركزي.
وأشار الزعبي إلى أن اللائحة تتضمن جميع الإجراءات الجديدة التي لم تكن موجودة في اللائحة السابقة لعام 2008، والتي تمت مناقشتها وإقرارها من قبل لجنة الأجور والجمعيات العلمية في نقابة الأطباء، صاحبة الصلاحية في إصدار لائحة الأجور حسب قانون نقابة الأطباء.
وأكد أنه خلال الأيام القادمة سيتم مخاطبة اتحاد شركات التأمين وكافة شركات وصناديق التأمين لمناقشة وتوقيع العقد الموحد مع الجهات التأمينية، وفقاً لتعليمات الصندوق التعاوني التي تم نشرها مؤخراً في الجريدة الرسمية.
ودعا الزعبي جميع الأطباء بالالتزام بالأجور الواردة في اللائحة، التي ستنشر على حساب النقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بتعليمات الصندوق التعاوني.


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