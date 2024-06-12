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للسنة الرابعة على التوالي جامعة عمان الأهلية الأولى على الجامعات الأردنية في تصنيف التايمز

منذ 3 ثواني
للسنة الرابعة على التوالي جامعة عمان الأهلية الأولى على الجامعات الأردنية في تصنيف التايمز

وطنا اليوم:صنفت جامعة عمان الأهلية بالمرتبة الأولى على الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة وبالمرتبة الحادية عشر عربياً وضمن الفئة 201-300 في تصنيف التايمز لتأثير الجامعات THE Impact Rankings 2024 والذي صنف أكثر من 2000 جامعة عالمية بزيادة مقدارها 25 بالمئة عن العام الماضي.
التميز الأكبر كان بتصنيف جامعة عمان الأهلية بالمرتبة 20 على مستوى العالم في معيار جودة التعليم، والمرتبة 57 في معيار الحد من عدم المساواة.
وقد هنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان أسرة الجامعة من أعضاء هيئة تدريسية وإدارية وطلبة الجامعة وخريجيها على هذا الإنجاز، مشيداً بنتائج الجامعة المتميزة خصوصاً النتائج المتعلقة بمعيار جودة التعليم الذي يتضمن المؤشرات الخاصة بالبحوث العلمية، ومؤهلات الخريجين، وترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة ونشر التعليم لدى الأجيال.
من جهته وضح نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود بأن هذه النتيجة ترسخ التوجه العالمي لدى الجامعة والتزامها المطلق بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وبناء العلاقات التشاركية مع مختلف دول العالم.
ويذكر بأن 18 جامعة اردنية صنفت ضمن هذا التصنيف الذي يصنف الجامعات وفقاً لمساهمتها في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.


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