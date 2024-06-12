إدارة الشرطة السياحية تباشر بتسيير دوريات باستخدام الدراجات النارية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ إدارة الشرطة السياحية باشرت العمل على تسيير دوريات أمنيّة تستخدم الدراجات النارية (السكوتر) ضمن بعض المواقع السياحية في بعض مناطق المملكة.

وأوضح الناطق الإعلامي أن استخدام الدراجات النارية (السكوتر) يأتي في مرحلته الأولى ضمن مدينة العقبة، ليتم لاحقاً التوسّع في توظيفها في بعض الأماكن السياحية الأخرى، مشيراً إلى أنّ التوجّه نحو هذا النوع من الدوريات جاء لكونها الأكثر ملاءمة للمواقع السياحية وللاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق حضور فاعل للدوريات الأمنيّة في المواقع السياحية، مما يسهّل تقديم الخدمات الأمنيّة والإنسانية ويخفّض زمن الاستجابة لأي حدث أو بلاغ أمني.