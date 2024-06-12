الكواليت: 5,5 دنانير سعر كيلو الأضحية البلدية

وطنا اليوم:أكد رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، أن أسعار الأضاحي المحلية والمستوردة تعتمد على وزنها، متوقعاً انخفاض أسعارها ابتداء من اليوم الثاني للعيد.

وقال ، إن أسعار الأضاحي للخراف المستوردة “الروماني” يكون حسب وزنها، فالخراق التي وزنها ما بين 40 – 45 كيلو ويكون سعرها 4.5 دنانير للكيلو الغرام وبالتالي سعر الأضحية يتراوح ما بين 170 – 180 ديناراً، أما إن تجاوز وزنها 60 كيلو غرام فيصبح سعرها ما بين 220 – 230 ديناراً.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالأضاحي البلدية، فتبدأ أوزانها من 40 – 50 كيلو، ويكون سعرها 5.5 دنانير للكيلو الغرام الواحد، وإن تجاوز وزنها عن الـ 50 كيلو تصبح بـ 5 دنانير وبالتالي يصل سعرها ما بين 220 – 300 دينار.

وبين أنه فيما يتعلق بالأضاحي الأخرى، أكد الكواليت، أن سعرها لا يؤخذ بالوزن بل يتم شراؤها قائماً، فالعابور والنعاج تتراوح أسعارهم ما بين 170 – 180 ديناراً.

ودعا الكواليت المواطنين إلى شراء الأضحية بناء على وزنها لضمان عدم تعرضه للغش، مطالبا في الوقت نفسه البائعين ومربي المواشي إلى عدم استغلال هذه الفترة، خاصة في ظل توقعات بتراجع إقبال المواطنين على الشراء هذا العام نتيجة تراجع القدرة الشرائية، الأمر الذي سيعمل على انخفاض أسعارها الذي يتوقع أيضا أن يبدأ مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.