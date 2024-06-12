وصول أكبر حاجة إلى السعودية لأداء مناسك الحج عن عمر 130 عاما

وطنا اليوم:نشرت قناة “الإخبارية” السعودية مقطع فيديو يوثق لحظة وصول أكبر حاجة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، حيث تجاوز عمرها 130 عامًا.

ووصلت الحاجة إلى المملكة عبر الخطوط الجوية السعودية، وتم استقبالها في المطار بإكليل من الورود البيضاء، وكانت على كرسي متحرك.

وأفادت تقارير بأن الحاجة “سارهودا ستيتي”، البالغة من العمر 130 عاما، قدما عبر رحلة جوية، ضمن حجاج الجزائر.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة في مؤتمر صحفي عن وصول مليون و200 ألف حاج من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك الحج.

وأكد الربيعة أن السلطات المختصة أطلقت حملة دولية للتوعية بخطورة مخالفة أنظمة الحج والحملات الوهمية لأكثر من 20 دولة حول العالم، بهدف ضمان سلامة الحجاج وتيسير مناسكهم بأمان.