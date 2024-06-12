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تعرفة كهربائية مرتبطة بالزمن في الأردن

منذ 3 ساعات
تعرفة كهربائية مرتبطة بالزمن في الأردن

وطنا اليوم:أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة، تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن في بداية شهر تموز المقبل على بعض القطاعات، تعتمد على 3 فئات زمنية هي فترات الذروة، والذروة الجزئية، وخارج اوقات الذروة.
وقالت الهيئة إن التعرفة المرتبطة بالزمن لن تطبق على القطاع المنزلي في المرحلة الأولى، لكنها ستشمله في مراحل لاحقة.
وأضافت أنه سيطبق على عدادات شحن المركبات، وقطاعات شحن المركبات الكهربائية، الاتصالات، الصناعات المتوسطة، والاستخراجية.
وبينت أن تعرفة الكهرباء في وقت الذروة ستكون أعلى من التعرفة الحالية، فيما ستكون مساوية للتعرفة الحالية في فترة الذروة الجزئية، وأقل من التعرفة الحالية في فترة خارج اوقات الذروة.
وأكدت أن قيمة الانخفاض في فترة خارج اوقات الذروة ستكون مجزية وذلك لتشجيع المواطنين على اللجوء إلى هذه الفترات في التوجه لشحن مركباتهم، وبالتالي توزيع الاحمال على فترات زمنية بدلا من تركيزها في وقت واحد.
وأوضحت أن فترة الذروة ستكون الأقل مدة وهي فترة محدودة، وفترة خارج اوقات الذروة هي مدة عريضة، ما يمكن المواطن من تخفيض قيمة فاتورة الطاقة.
وقالت الهيئة إنه عند تطبيق التعرفة على القطاع المنزلي سيكون ذلك مجديا لصالح المواطن، لأنه يمكنه تحديد الاوقات التي يستخدم فيها الاجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكا للطاقة مثل الغسالات والجلايات والنشافات والحماصات والمكاوي وكيازر الكهرباء، وغيرها من الاجهزة لتكون في فترة خارج اوقات الذروة وبالتالي يستفيد المواطن من تخفيض قيمة فاتورته، اما الاجهزة التي تحتاج الى الكهرباء 24 ساعة فلن يتأثر استهلاكها بالفترات الزمنية وذلك لأنها تمر بجميع الفترات فيبقى استهلاكها في متوسط التعرفة وهو يعادل التعرفة الحالية للكهرباء


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