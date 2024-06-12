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الخلايلة: الأردن ثاني أقل دولة بالعالم من حيث كلف الحج

منذ 3 ساعات
الخلايلة: الأردن ثاني أقل دولة بالعالم من حيث كلف الحج

وطنا اليوم:قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن الأردن يعد ثاني أقل دولة بالعالم من حيث كلف الحج.
وأضاف، الأربعاء، أن خيم الحجاج الأردنيين في منطقتي مِنى وعرفات ستكون مميزة وغير مسبوقة هذا العام.
وأوضح الخلايلة أنه تم اختيار خيم مغلقة في منطقة عرفات، تم توفير فيها سرير لكل حاج، فضلا عن توفير الطعام داخل الخيم وتكييف عال، مؤكدا أن خيم البعثة الأردنية ستضاهي خيم الـ”VIP”.
وأشار إلى استخدام تطبيق “الحج الأردني” الذكي، الذي يعطي الحاج معلومات كاملة عن الحج، كما تم ربط جميع الحجاج مع مرشديهم ضمن مجموعات.
وفي السياق، بيّن أن سكن الحجاج الأردنيين هذا العام يبعد 650 مترا عن موقع رمي الجمرات في منى، وأن أبعد سكن للحجاج في مكة، يبعد 1500 متر عن الحرم.
وحول البعثة الطبية الأردنية، قال الخلايلة إن هناك حالة مرضية واحدة لأحد الحجاج الأردنيين في المدينة المنورة، وبانتظار تماثله للشفاء للالتحاق بالبعثة الأردنية.
وأكد أنه يتم تقديم الخدمات الطبية للحجاج الأردنيين في مساكنهم بأعلى مستوى، فضلا عن تمتع جميع الحجاج الأردنيين بتأمين صحي في المستشفيات السعودية.
ولفت إلى أن البعثة الطبية الأردنية يتجاوز عددها الـ40 طبيبا وممرضا وفنيا، يعملون في عيادات بجانب مساكن الحجاج الأردنيين.


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