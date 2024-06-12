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سحل عروسه ليلة الزفاف.. أول تعليق من العريس: اتعملي سحر

منذ 39 ثانية
سحل عروسه ليلة الزفاف.. أول تعليق من العريس: اتعملي سحر

وطنا اليوم:بعد فيديو صادم اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية في مصر يوثق قيام عريس بتعنيف وسحل زوجته في حفل الزفاف، خرج الشاب عن صمته.
فقد قال محمد الهادي إن ما حصل معه “كان سحراً أسود” ظهر عليه في أول 10 دقائق من دخوله القاعة.

“قرأت لي قرآن وبعض الآيات”
كما أضاف أن “حمايا خبطني بوكس في وجهي لما شديت عروستي ووقعت مني”، مردفاً أن “خالتي الشيخة كانت موجودة وقرأت لي قرآن وبعض الآيات على إزازة مياه شربتها بقيت كويس وأفضل”.
وأكد العريس، هو من مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، أنه بعدها أكمل الجميع اليوم بشكل طبيعي، وعندما ذهب مع زوجته إلى البيت أتى أكثر من شيخ وكان كلامهم نفس كلام خالته.

“ما يعملش كده”
من جهتها قالت العروس بسمة حمدي في تصريحات لصحيفة “الشروق”: “معمول لنا عمل، ومحمد جوزي ما يعملش كده”، مشددة على أنها وشريك حياتها يحبان بعضهما منذ أكثر من عام.
كما أضافت أنها تربطها علاقة حب كبيرة بزوجها ولم تكن تتوقع منه ذلك التصرف، غير أنها أشارت إلى أن ما حدث لها سببه “السحر والحسد وحقد بعض الموجودين بالقاعة”.
يشار إلى أن الفيديو أثار غضباً واستياء واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن السبب الذي يدفع عريساً لمثل هذا الفعل، بينما شدد آخرون على أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق يدفع عريساً لضرب وإهانة عروسه بمثل هذه الطريقة.


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