بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

تحقيق للأمم المتحدة يثبت ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية في غزة

منذ 13 ثانية
تحقيق للأمم المتحدة يثبت ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية في غزة

وطنا اليوم:قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة الأربعاء، إن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في الحرب في غزة، “مثل الإبادة”.
وذكرت لجنة التحقيق في تقرير “تم استهداف رجال وصبيان فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والاضطهاد الجنساني بالإضافة إلى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو القاسية”.
وسيعرض التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
وفي المقابل، اتهمت اسرائيل، لجنة تحقيق التابعة للأمم المتحدة اعتبرت أن السلطات الإسرائيلية “مسؤولة” عن جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بممارسة “تمييز منهجي” في حقها.
وأكدت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، ميراف إيلون-شاحر، في بيان، أن لجنة التحقيق “أثبتت مرة جديدة أن تحركاتها تأتي كلها خدمة لأجندة سياسية تركز على مناهضة إسرائيل”.
لجنة التحقيق الأممية اتهمت كذلك في تقريرها و7 “مجموعات فلسطينية مسلحة” بينها حركة حماس بارتكاب جرائم حرب منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وقالت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق هذه التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أيار/مايو 2021، “من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:35

4 وفيات وعشرات الإصابات في حريق بناية بالكويت

10:28

حرائق جديدة في الجليل وجيش الاحتلال يرفع جاهزيته على الجبهة الشمالية

10:14

الميثاق الوطني: مؤتمر دعم قطاع غزة جاء تتويجا لجهود الأردن بقيادة جلالة الملك في دعم الأشقاء الفلسطينيين

10:13

الذهب يتراجع عالميا متأثرا بقوة الدولار

10:05

الترخيص : 1.96 مليون مركبة في المملكة

10:00

من اجل كرسي في مجلس الشعب

09:56

صفارات الإنذار تدوي في طبريا لأول مرة منذ أكتوبر الماضي

09:52

حزب الله اللبناني ينعى أحد قياديه و3 من عناصره

09:48

ولي العهد: الأردن والنشامى بالصدارة بجدارة واستحقاق

05:26

جنود صهاينة احتياط: حكومة نتنياهو طعنتنا بالظهر

04:24

ورشة بعنوان التخزين السحابي بمركز شباب عنجرة النموذجي

03:22

افتتاح معرض المشاريع البحثية الاستقصائية بالجامعة الهاشمية

وفيات
وفيات الثلاثاء 11-6-2024وفيات الاثنين 10-6-2024قائد سلاح الجو السابق إحسان شــردم في ذمة اللهوفيات الأحد 9-6-2024وفيات الجمعة 7-6-2024