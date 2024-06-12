تحقيق للأمم المتحدة يثبت ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية في غزة

وطنا اليوم:قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة الأربعاء، إن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في الحرب في غزة، “مثل الإبادة”.

وذكرت لجنة التحقيق في تقرير “تم استهداف رجال وصبيان فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والاضطهاد الجنساني بالإضافة إلى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو القاسية”.

وسيعرض التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وفي المقابل، اتهمت اسرائيل، لجنة تحقيق التابعة للأمم المتحدة اعتبرت أن السلطات الإسرائيلية “مسؤولة” عن جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بممارسة “تمييز منهجي” في حقها.

وأكدت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، ميراف إيلون-شاحر، في بيان، أن لجنة التحقيق “أثبتت مرة جديدة أن تحركاتها تأتي كلها خدمة لأجندة سياسية تركز على مناهضة إسرائيل”.

لجنة التحقيق الأممية اتهمت كذلك في تقريرها و7 “مجموعات فلسطينية مسلحة” بينها حركة حماس بارتكاب جرائم حرب منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق هذه التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أيار/مايو 2021، “من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم”.