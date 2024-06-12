40 وفاة وعشرات الإصابات في حريق بناية بالكويت

وطنا اليوم:في حادث مروع لم تكشف تفاصيله بعد، شهدت منطقة المنقف في الكويت حريقاً هائلاً شب في أحد الأبنية.

وأكدت مصادر ووسائل إعلام كويتية، اليوم الأربعاء، أن اكثر من 40 شخصا قتلوا وأصيب العشرات، بعضهم في حال الخطر، جراء حريق في بناية بمنطقة المنقف جنوبي البلاد.

كما أشارت إلى أن الأسباب الأولية للحريق أشارت إلى وجود بعض عبوات الغاز في الطابق الأرضي من البناية.