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الذهب يتراجع عالميا متأثرا بقوة الدولار

منذ 37 ثانية
الذهب يتراجع عالميا متأثرا بقوة الدولار

وطنا اليوم:انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع الدولار، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية الرئيسية.
ووفقا لوكالة “بلومبيرغ” للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ليصل إلى 2311.80 دولار للأوقية، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة لتصل إلى 2328.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 29.33 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 إلى 959.10 دولار، وربح البلاديوم واحدًا بالمئة ليصل إلى 892.45 دولار.


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