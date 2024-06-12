الترخيص : 1.96 مليون مركبة في المملكة

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات بمديرية الأمن العام العقيد المهندس عمر القرعان، أن عدد المركبات في المملكة يبلغ 1.960 مليون مركبة، الأمر الذي يتطلب توفير خدمات إضافية للتسهيل على المواطنين.

وقال ، إن من الخدمات التي أطلقتها إدارة ترخيص السواقين والمركبات مؤخراً، خدمة الترخيص والفحص الفني إلى ما بعد ساعات العمل الرسمي، حيث ستقدم تلك الخدمات من خلال محطة الترخيص المتنقل في حدائق الحسين في العاصمة من الساعة الثالثة عصراً وحتى التاسعة مساءً يومياً باستثناء يومي الجمعة والسبت.

وبين مستوى هذه الخدمة يشهد اقبالاً من قبل المواطنين، حيث يتم ترخيص حوالي 250 مركبة يومياً وإجراء ما بين 200-250 معاملة ترخيص مختلفة بشكل يومي.

وأضاف أنه تم فحص 1300 مركبة خلال 6 أيام في حدائق الحسين، وتم إجراء 1200 معاملة، وهذه الاحصائية تعتبر عالية وتشير إلى مدى إقبال المواطنين عليها.

وأشار إلى أنه تم اختيار حدائق الحسين لتوفير هذه الخدمة لمساحتها الواسعة، موضحا أنها ستكون ثابتة وعلى مدار العام.

وأكد القرعان أنه يوجد حاليا 11 ترخيص متنقل في المملكة وهناك برنامج شهري لهذه الخدمة في مناطق الجنوب، كما عملت إدارة ترخيص السواقين والمركبات على تسهيل إجراء المعاملات الكترونيا، حيث باتت توفر 39 خدمة.