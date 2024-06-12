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صفارات الإنذار تدوي في طبريا لأول مرة منذ أكتوبر الماضي

منذ 15 ثانية
صفارات الإنذار تدوي في طبريا لأول مرة منذ أكتوبر الماضي

وطنا اليوم:قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 100 صاروخ أطلق من جنوب لبنان على صفد وطبريا ومحيطهما خلال دقائق معدودة.
وأفادت مصادر أن صفارات الإنذار تدوي في صفد وطبريا وبلدات عدة في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن هذه هي المرة الأولى التي تدوي فيها صفارات الإنذار في طبريا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي انفجارات متتالية بسبب الاعتراضات الصاروخية في مناطق واسعة بالجليل الأعلى والأدنى.
كما أفادت بإطلاق صاروخ تجاه موقع إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان.
وأعلن حزب الله أنه قصف بعشرات من صواريخ الكاتيوشا مقر فوج المدفعية في ثكنة يردن بالجولان السوري المحتل.


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