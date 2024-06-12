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حزب الله اللبناني ينعى أحد قياديه و3 من عناصره

منذ 7 ثواني
Black smoke rises from an Israeli airstrike on the outskirts of Aita al-Shaab, a Lebanese border village with Israel, south Lebanon, Saturday, Nov. 4, 2023. The Lebanon-Israel border has been the site of regular clashes between Israeli forces on one side and Hezbollah and Palestinian armed groups on the other since the beginning of the Israel-Hamas war. (AP Photo/Hussein Malla)

وطنا اليوم:أعلن حزب الله اللبناني، استشهاد أحد قياديه وثلاثة عناصر غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة جويا جنوب البلاد.
ونعى حزب الله في بيان القيادي طالب سامي عبد الله” الملقب بـ”الحاج أبو طالب”، مشيراً إلى أنه “ارتقى شهيداً على طريق القدس”.
وفي وقت سابق، قال مصدر أمني لبناني إن غارة للاحتلال على بلدة جويا جنوبي البلاد أوقعت 4 قتلى بينهم قائد وحدة عسكرية في حزب الله.
وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية توترات مع جيش الاحتلال منذ أن أطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

طوفان الأقصى
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.


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