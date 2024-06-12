ولي العهد: الأردن والنشامى بالصدارة بجدارة واستحقاق

وطنا اليوم:هنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الثلاثاء، المنتخب الوطني لكرة القدم (النشامى)، بمناسبة فوزه على نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

ونشر سموه عبر خاصية “الستوري” على حسابه الرسمي في “إنستغرام” صورة للمنتخب الوطني مرفقا معها أغنية “أردنية سعودية” التي أصدرت بمناسبة زفافه على سمو الأميرة رجوة الحسين، وعلق قائلا: “الأردن والنشامى بالصدارة بجدارة واستحقاق! أداء مميز من الأخضر السعودي”.

وبفوز المنتخب الوطني على نظيره السعودي، يرتفع رصيده إلى 13 نقطة ليتصدر مجموعته السابعة التي تضم كلا من السعودية وطاجيكستان وباكستان.

ومنذ فور المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره الطاجيكستاني بثلاثة أهداف دون رد، ضمن التأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، والتأهل كذلك إلى كأس آسيا المقبلة.

وأتت المباراة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات الدور الثاني في المجموعة السابعة في تصفيات كأس العالم.