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قرى الأطفال تطلق حملتها عيدهم بيكمل بعطائك

منذ 14 ثانية
قرى الأطفال تطلق حملتها عيدهم بيكمل بعطائك

 

وطنا اليوم- أطلقت جمعية قرى الأطفال (SOS) حملتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك هذا العام تحت شعار “عيدهم بيكمل بعطائك” لتحفيز الأفراد على دعم الأطفال والشباب فاقدي السند الأسري الذين ترعاهم الجمعية.

 

وقالت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحملة تسلط الضوء على أهمية العطاء والإحسان والكرم بين الناس، وتهدف إلى تعزيز روح التضامن والتكافل وإحياء قيم المودة والمحبة بين أفراد المجتمع.

 

وأضافت أنه يمكن لأهل الخير دعم الحملة من خلال عدة وسائل، منها الموقع الإلكتروني، ونظام إي-فواتيركم، وخدمة كليك CliQ: “SOSJORDAN” والمحافظ الإلكترونية، وغيرها من وسائل التبرع المتاحة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية وصفحات التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى إمكانية الإتصال على أرقام الخير: 5658885 – 0799541600.

 

وأشارت إلى أن الأفراد يمكنهم دعم الأطفال بشكل دائم، إذ تبلغ قيمة كفالة الطفل 15 دينارًا شهريًا، وقيمة كفالة عائلة من (5-7) أطفال 50 دينارًا شهريًا، فيما تبلغ كفالة الشركات والمؤسسات لمنزل عائلي في القرى 15 ألف دينار تغطي جزءًا من المصاريف الجارية لسنة واحدة.

 

يشار إلى أن الجمعية تقدم الرعاية المتكاملة للأطفال والشباب فاقدي السند الأسري، وتقدم الدعم للشباب حتى عمر 24 عامًا لمساعدتهم للوصول لمرحلة الإستقلالية، إذ يمتاز نموذج الرعاية في قرى الأطفال بتوفير رعاية متكاملة للأطفال والشباب من خلال تغطية الجوانب المختلفة من مسكن وأمن غذائي وتعليم ورعاية صحية ونفسية وتمكين وأمن إقتصادي وحماية ودمج مجتمعي في جو أسري دافئ.


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